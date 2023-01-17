Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Елена
Елена
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Безгузово
, Кашинский, Тверская область
Дата рождения
14.05.1877
Дата смерти
18.08.1877
Пол
Женский
Отец
Фёдор
Мать
Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1877
Отец:
Фёдор
Мать:
Екатерина
Безгузово
, Кашинский, Тверская область
Смерть
18.08.1877
Безгузово
, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: от кашля
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия