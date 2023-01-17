Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Безгузово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

14.05.1877

Дата смерти

18.08.1877

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1877

Отец: Фёдор

Мать: Екатерина

Безгузово, Кашинский, Тверская область
Смерть
18.08.1877
Безгузово, Кашинский, Тверская область
Причина смерти: от кашля
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