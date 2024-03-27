(Батыршина) Зюлейха
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хасанов Шарафетдин
Отец ребёнка: Рахметев Хасян
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фатыма
Отец ребёнка: Рахметев Хасян
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хакима
Отец ребёнка: Рахметев Хасян
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахметев Хасян
Смерть
Неизвестно