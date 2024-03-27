(Батыршина) Зюлейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батыршина) Зюлейха

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хасанов Шарафетдин

Отец ребёнка: Рахметев Хасян

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фатыма

Отец ребёнка: Рахметев Хасян

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хакима

Отец ребёнка: Рахметев Хасян

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметев Хасян

Смерть
Неизвестно
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