Юсупова (Шаряфетдинова) Амина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Шаряфетдинова) Амина Васильевна

Место рождения

г. Санкт Петербург, Московский р-н

Дата рождения

10.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Исхак Якубович

Рождение ребёнка
22.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Исхак Якубович

Смерть
Неизвестно

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