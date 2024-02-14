Юсупова (Шаряфетдинова) Амина Васильевна
Место рожденияг. Санкт Петербург, Московский р-н
Дата рождения10.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юсупов Исхак Якубович
Смерть
Неизвестно