Торшина (Чекмарева) Анастасия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина (Чекмарева) Анастасия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: Василиса Мартемьянова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1922

Сын: Торшин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Торшин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торшин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1925

Сын: Торшин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Торшин Николай Васильевич

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