Торшина (Чекмарева) Анастасия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: Василиса Мартемьянова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1922
Сын: Торшин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Торшин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торшин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1925
Отец ребёнка: Торшин Николай Васильевич