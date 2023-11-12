Щепкина Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти30.04.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1852
Сын: Щепкин Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Аршинов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1855
Отец ребёнка: Аршинов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1862
Дочь: Аршинова Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Аршинов Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1868