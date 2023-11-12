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Щепкина Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

30.04.1868

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Щепкин Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Аршинов Тимофей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1855

Сын: Аршинов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Аршинов Тимофей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1862

Дочь: Аршинова Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Аршинов Тимофей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Тимофей Иванович

Смерть
30.04.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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