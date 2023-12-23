Петрокас (Мейдова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрокас (Мейдова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрокас Михаил Людовикович

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрокас Людовик Онуфриевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петрокас Анастасия Людовиковна

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Рождение ребёнка
07.06.1867

Дочь: Петрокас Анна Людовиковна

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Рождение ребёнка
03.08.1869

Сын: Петрокас Ян Людовикович

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Петрокас (Петроковна) Марьяна Людовиковна

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1873

Сын: Петрокас Сымон Людовикович

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Петрокас (Петроковна) Уршуля Людовиковна

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Петрокас (Петроковна) Текля Людовиковна

Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Смерть
Неизвестно

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