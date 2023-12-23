Петрокас (Мейдова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрокас Михаил Людовикович
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петрокас Анастасия Людовиковна
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Рождение ребёнка
07.06.1867
Дочь: Петрокас Анна Людовиковна
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Рождение ребёнка
03.08.1869
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Петрокас (Петроковна) Марьяна Людовиковна
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Петрокас Сымон Людовикович
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Петрокас (Петроковна) Уршуля Людовиковна
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Петрокас (Петроковна) Текля Людовиковна
Отец ребёнка: Петрокас Людовик Онуфриевич
Смерть
Неизвестно