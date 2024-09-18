Мольдир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеченкулов Данияр
Рождение ребёнка
12.09.2012
Рождение ребёнка
03.06.2015