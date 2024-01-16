Голыгин Гаврил Лукич
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Голыгин Лука
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: ?
д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: ?
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно