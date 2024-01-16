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Голыгин Гаврил Лукич

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Голыгин Лука

Мать: не указана

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1716

Сын: Голыгин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: ?

д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1730

Сын: Голыгин Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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