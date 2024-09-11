Лежнин Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Лежнин Ефим Алексеевич
Мать: Лежнина Ирина Евфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лежнин Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Анна
Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно