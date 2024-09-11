Лежнин Николай Ефимович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лежнин Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Лежнин Ефим Алексеевич

Мать: Лежнина Ирина Евфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лежнин Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Анна

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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