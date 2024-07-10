Мамонтов Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамонтов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1921
Дочь: Мамонтова Валентина Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Воскресеновка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно