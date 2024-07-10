Мамонтов Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Никита Дмитриевич

Мамонтов Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонтов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
03.06.1921

Дочь: Мамонтова Валентина Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Воскресеновка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.