Гагаева (Бесчастная) София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1944
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1944
Отец: Василий
Рождение ребёнка
06.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагаев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Георгий Иванович
Россия
Рождение ребёнка
27.11.1983
Сын: Гагаев Александр Петрович
Отец ребёнка: Гагаев Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагаев Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004