Бояршинова (Янова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1922
Дата смерти15.12.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922
Отец: Янов Фёдор Казьмич
Мать: Янова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1946
Дочь: Сысоева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Бояршинов Алексей Терентьевич
Рождение ребёнка
?.05.1954
Сын: Бояршинов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Бояршинов Алексей Терентьевич
Смерть
15.12.2005