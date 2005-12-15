Бояршинова (Янова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояршинова (Янова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1922

Дата смерти

15.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922

Отец: Янов Фёдор Казьмич

Мать: Янова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1946

Дочь: Сысоева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Бояршинов Алексей Терентьевич

Рождение ребёнка
?.05.1954

Сын: Бояршинов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Бояршинов Алексей Терентьевич

Смерть
15.12.2005
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