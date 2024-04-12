Edelstein David Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти11.03.1852
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Edelstein Abram Дувидович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.1852