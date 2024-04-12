Edelstein David Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Edelstein David Абрамович

Место рождения

Измаил, Одеська область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

11.03.1852

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Edelstein Abram Дувидович

Мать: скрыто настройками приватности

Измаил, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.1852
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