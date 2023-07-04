Дорохова Евдокия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова Евдокия Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Косма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дорохова Прасковья Игнатовна

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дорохов Семен Игнатович

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дорохова Елена Игнатовна

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дорохова Александра Игнатовна

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дорохов Михаил Игнатович

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дорохов Иван Игнатович

Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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