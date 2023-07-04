Дорохова Евдокия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Косма
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дорохова Прасковья Игнатовна
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дорохова Елена Игнатовна
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дорохова Александра Игнатовна
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Дорохов Игнат Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно