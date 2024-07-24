Филипп Григорьев
Место рождениядер.Миньково, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Миньково, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
1821
Сын: Андрей Филиппов
Мать ребёнка: не указана
дер.Миньково, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно