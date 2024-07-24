Филипп Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Григорьев

Филипп Григорьев

Место рождения

дер.Миньково, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Миньково, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андрей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

дер.Миньково, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.