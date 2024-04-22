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Роздухова Аполлинария Васильевна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1877

Муж: Роздухов Иван Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Роздухов Константин Иванович

Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Роздухов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Роздухова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Роздухов Александр Иванович

Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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