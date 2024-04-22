Роздухова Аполлинария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1878
Сын: Роздухов Константин Иванович
Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Роздухов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Роздухова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Роздухов Александр Иванович
Отец ребёнка: Роздухов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно