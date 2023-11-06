Сысоева Агрипина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1847 ст.
Муж: Сысоев Герасим Ильич
Рождение ребёнка
05.10.1848 ст.
Дочь: Сысоева Харитина Герасимовна
Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич
Рождение ребёнка
08.10.1850 ст.
Дочь: Сысоева Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич
Рождение ребёнка
09.10.1853
Дочь: Сысоева Афанасия Герасимовна
Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич
Рождение ребёнка
14.10.1853
Дочь: Сысоева Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич
Смерть
Неизвестно