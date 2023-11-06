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Сысоева Агрипина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1847 ст.

Муж: Сысоев Герасим Ильич

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1848 ст.

Дочь: Сысоева Харитина Герасимовна

Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.10.1850 ст.

Дочь: Сысоева Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.10.1853

Дочь: Сысоева Афанасия Герасимовна

Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич

Рождение ребёнка
14.10.1853

Дочь: Сысоева Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Сысоев Герасим Ильич

Смерть
Неизвестно

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