Бляхман (Люхтер) Сора Мееровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиДо 01.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Crystal Мирка
Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Рождение ребёнка
12.09.1891
Сын: Blackman Берка Лейзерович
Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Рися Leyzer-Movsha
Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 01.01.1922