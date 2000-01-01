Бляхман (Люхтер) Сора Мееровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман (Люхтер) Сора Мееровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 01.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бляхман Мейер Лейзерович

Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бляхман Иосиф Лазаревич

Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Crystal Мирка

Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Blackman Берка Лейзерович

Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Рися Leyzer-Movsha

Отец ребёнка: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 01.01.1922
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