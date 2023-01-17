Гаражанкина (Попова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаражанкина (Попова) Мария Матвеевна

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Место рождения

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908

Отец: Попова Матвей Иванович

Мать: Попова Елена Дамиановна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.04.1908
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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