Гаражанкина (Попова) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908
Отец: Попова Матвей Иванович
Мать: Попова Елена Дамиановна
Крещение
06.04.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно