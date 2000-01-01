Жданов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Андрей Иванович

Мать: Жданова Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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