Григорий Андреев
мужской, родился Неизвестно, Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Ерзютова Евдокия ГригорьеваОколо 1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ерзютова Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно