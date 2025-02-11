Григорий Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Ерзютова Евдокия ГригорьеваОколо 1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ерзютова Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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