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Попов Яков Тимофеевич

Место рождения

г. Сапожок, с. Малый Сапожок, Рязанская обл.

Дата рождения

11.10.1904

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1904

Отец: Попов Тимофей Зосимович

Мать: Попова Прасковья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна

Рождение ребёнка
11.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна

Рождение ребёнка
12.10.1935

Дочь: Коблякова (Попова) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна

Рождение ребёнка
29.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна

Смерть
1944
Причина смерти: Убит на фронте

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