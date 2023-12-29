Попов Яков Тимофеевич
Место рожденияг. Сапожок, с. Малый Сапожок, Рязанская обл.
Дата рождения11.10.1904
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна
Рождение ребёнка
12.10.1935
Дочь: Коблякова (Попова) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна
Рождение ребёнка
29.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Чудакова) Федосия Семёновна
Смерть
1944
Причина смерти: Убит на фронте