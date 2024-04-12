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Захар Назаров

Место рождения

Пеньгово, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1713 г.р.
Около 1725 г.р.
Около 1728 г.р.
Около 1730 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Назар

Мать: не указана

Пеньгово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Ефросинья Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Место жительства
До 1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Агафья Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Герасим Захаров

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Сергей Захаров

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1748
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское) | РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Смерть
1755
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское) | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
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