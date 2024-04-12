Захар Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Ефросинья Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Место жительства
До 1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Агафья Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Герасим Захаров
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Сергей Захаров
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Место жительства
1748
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское) | РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Смерть
1755
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское) | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское