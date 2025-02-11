Давыдов Никифор Ермилов
мужской, родился 1801, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1841, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецДавыдов ЕрмилДо 1783 г.р.
Супруги
Давыдова Марья Петрова1799 г.р.
Дети
Давыдов Пётр Никифоров1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Давыдов Ермил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Давыдова Марья Петрова
Смерть
1841
Место жительства
1850