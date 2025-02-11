Давыдов Никифор Ермилов 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Никифор Ермилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1841, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Давыдов ЕрмилДо 1783 г.р.
Супруги
Давыдова Марья Петрова1799 г.р.
Дети
Давыдов Пётр Никифоров1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Давыдов Ермил

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Марья Петрова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Давыдов Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Давыдова Марья Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1841
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

109 Семья

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