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Гликерия Евстигнеева

Место рождения

Лютовец, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лютовец, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
19.02.1785 ст.

Муж: Агафон Ферапонтов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка Агафон Ферапонтов вдов со вдовою Архиерейской вотчины деревни Лютовец Гликериею Евстигнеевою венчан вторым браком
Рождение ребёнка
22.11.1785 ст.

Дочь: Екатерина Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Ферапонтов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Екатерина. Восприимницей была дочь его девица Анна
Рождение ребёнка
28.06.1788 ст.

Дочь: Марфа Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Ферапонтов

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Марфа. Восприимница той же деревни жительствующая солдацкая жена Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно
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