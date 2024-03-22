Гликерия Евстигнеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.02.1785 ст.
Муж: Агафон Ферапонтов
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка Агафон Ферапонтов вдов со вдовою Архиерейской вотчины деревни Лютовец Гликериею Евстигнеевою венчан вторым браком
Рождение ребёнка
22.11.1785 ст.
Дочь: Екатерина Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Ферапонтов
Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Екатерина. Восприимницей была дочь его девица Анна
Рождение ребёнка
28.06.1788 ст.
Дочь: Марфа Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Ферапонтов
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Агафона Ферапонтова родилась дочь Марфа. Восприимница той же деревни жительствующая солдацкая жена Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно