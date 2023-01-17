Дергачёв Иван Фёдорович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: Дергачёв Фёдор
Мать: не указана
Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Дергачёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Александра
Тамбовская область
Рождение ребёнка
1899 ст.
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Дергачёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно