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Дергачёв Иван Фёдорович

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Дергачёв Фёдор

Мать: не указана

Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Дергачёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Александра

Тамбовская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Дергачёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Александра

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Дергачёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Александра

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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