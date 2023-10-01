Филимонова Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Гирина-Филимонова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
23.07.1941

Дочь: Филимонова-Носова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
25.03.1945

Дочь: Филимонова-Ганина Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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