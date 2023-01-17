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Коновалов Олег Васильевич

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Место рождения

Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

20.03.1948

Дата смерти

29.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948

Отец: Коновалов Василий Иванович

Мать: Власова Матрёна Викуловна

Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.02.1970

Дочь: Коновалова Елена Олеговна

Мать ребёнка: Письменная Нина Васильевна

Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.12.1977

Сын: Коновалов Василий Олегович

Мать ребёнка: Письменная Нина Васильевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
29.12.1994
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