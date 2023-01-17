Коновалов Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1948
Дата смерти29.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948
Рождение ребёнка
26.02.1970
Дочь: Коновалова Елена Олеговна
Мать ребёнка: Письменная Нина Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1977
Сын: Коновалов Василий Олегович
Мать ребёнка: Письменная Нина Васильевна
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
29.12.1994