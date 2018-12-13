Хамдамов Руслан Закирович
Место рожденияг.Бухара, Узбекская ССР
Дата рождения03.06.1985
Дата смерти13.12.2018
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, РБ, РФ
Рождение ребёнка
04.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, РБ, РФ
Рождение ребёнка
24.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мелеуз, РБ, РФ
Рождение ребёнка
29.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мелеуз, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2018
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
д.Яр-Бишкадан, Ишимбайский район, РБ, РФ