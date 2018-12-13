Хамдамов Руслан Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамдамов Руслан Закирович

Место рождения

г.Бухара, Узбекская ССР

Дата рождения

03.06.1985

Дата смерти

13.12.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

г.Бухара, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
06.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, РБ, РФ
Рождение ребёнка
04.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, РБ, РФ
Рождение ребёнка
24.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мелеуз, РБ, РФ
Рождение ребёнка
29.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мелеуз, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.12.2018
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
д.Яр-Бишкадан, Ишимбайский район, РБ, РФ
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