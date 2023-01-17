Поветкина (Любимова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветкина (Любимова) Евгения

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Место рождения

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.12.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1917 ст.

Отец: не указан

Мать: Кноблох Ольга Ильинична

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Поветкина Галина

Отец ребёнка: не указан

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поветкин Юрий

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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