Поветкина (Любимова) Евгения
Место рождения
Дата рождения10.12.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1917 ст.
Отец: не указан
Мать: Кноблох Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Поветкина Галина
Отец ребёнка: не указан
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поветкин Юрий
Отец ребёнка: не указан
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно