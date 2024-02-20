Удод (Лебедева) Евфросиния Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод (Лебедева) Евфросиния Никитина

Удод (Лебедева) Евфросиния Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close