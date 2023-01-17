Лаварчук (Федотова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаварчук (Федотова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1969

Отец: Федотов Виктор

Мать: Фетодова Маргарита Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1991

Дочь: Лаварчук Алёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Лаварчук Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1997

Дочь: Суркова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Лаварчук Фёдор Николаевич

Новоильиновка, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
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