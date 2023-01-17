Лаварчук (Федотова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1969
Отец: Федотов Виктор
Рождение ребёнка
13.05.1991
Дочь: Лаварчук Алёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Лаварчук Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1997
Дочь: Суркова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Лаварчук Фёдор Николаевич
Новоильиновка, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край