Житихин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Житихин Дормидонт
Мать: Житихина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житихин Осип
Мать ребёнка: Житихина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житихин Герасим
Мать ребёнка: Житихина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житихина Варвара
Смерть
Неизвестно