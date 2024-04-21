Житихин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житихин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Житихин Дормидонт

Мать: Житихина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житихин Осип

Мать ребёнка: Житихина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житихин Герасим

Мать ребёнка: Житихина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житихина Варвара

Смерть
Неизвестно

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