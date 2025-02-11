Дарья Александрова
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Афанасий Егоров1825 г.р.
Дети
Кежаева Устинья Афанасьева1853 г.р.
Домна Афанасьева1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Егоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кежаева Устинья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Егоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно