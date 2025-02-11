Дарья Александрова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Александрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Афанасий Егоров1825 г.р.
Дети
Кежаева Устинья Афанасьева1853 г.р.
Домна Афанасьева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Егоров

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кежаева Устинья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Домна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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