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Мезрина (Мезрина) Анфиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1888

Дата смерти

18.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1888

Отец: Мезрин Филипп Авдеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
18.01.1910

Дочь: (Мезрина) Аполинария

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
05.06.1911

Сын: Мезрин Георгий Ильич

Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич

Смерть
18.10.1916

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