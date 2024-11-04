Мезрина (Мезрина) Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1888
Дата смерти18.10.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1888
Отец: Мезрин Филипп Авдеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
18.01.1910
Дочь: (Мезрина) Аполинария
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
05.06.1911
Сын: Мезрин Георгий Ильич
Отец ребёнка: Мезрин Илья Кузьмич
Смерть
18.10.1916