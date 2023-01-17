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Филатов Николай Николаевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
1862

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1863

Сын: Филатов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1865

Сын: Филатов Гермаген Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Филатова Евтолия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Вычислено 1868 ст.
Работа или профессия
1965
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
купец 2 гильдии, в 1865г в г.Иркутске городовой староста
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