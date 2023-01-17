Филатов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1868 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1863
Сын: Филатов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1865
Сын: Филатов Гермаген Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Филатова Евтолия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Вычислено 1868 ст.
Работа или профессия
1965
купец 2 гильдии, в 1865г в г.Иркутске городовой староста