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Авруцкий Бенцион Фроимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авруцкий Фроим Лейбович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1903

Дочь: (дев.Авруцкая) Гитель Бенционовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: (дев.Авруцкая) Либа Бенционовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: (дев.Авруцкая) Рахель Бенционовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1911

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