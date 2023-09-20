Авруцкий Бенцион Фроимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авруцкий Фроим Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1903
Дочь: (дев.Авруцкая) Гитель Бенционовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: (дев.Авруцкая) Либа Бенционовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: (дев.Авруцкая) Рахель Бенционовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1911