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Дарья Ильинична

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Между 1742 и 1744 г.р.
1762 г.р.
1763 г.р.
Между 1772 и 1779 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744

Сын: Васка Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1779

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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