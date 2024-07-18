Дарья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1779
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно