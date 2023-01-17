Слинченков Игнат Елеазарович
Место рождения
Дата рождения29.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1879
Отец: Елеазар Тихонович
Мать: Соломония Павловна
Крещён в церкви села Юры 31 мая
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Куцабенкова Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Слинченков Влас Игнатьевич
Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна
Смерть
Неизвестно