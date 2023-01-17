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Слинченков Игнат Елеазарович

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Место рождения

Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

29.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1879

Отец: Елеазар Тихонович

Мать: Соломония Павловна

Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
Крещён в церкви села Юры 31 мая
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Куцабенкова Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна

Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Слинченков Влас Игнатьевич

Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Слинченкова Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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