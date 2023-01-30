Суконщиков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
Между 1839 и 1840 ст.
По ИВ 129-143об. Исповедная ведомость. Вологда г.. Церковь: Власьевская. 1840 г. 1840 г. Ф. 1063 Оп. 9 Д. 10 искать брак в метриках!
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Суконщикова) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Суконщикова) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.
Сын: Суконщиков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно