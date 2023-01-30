Суконщиков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщиков Андрей Иванович

Суконщиков Андрей Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.

Отец: Суконщиков Алексей Михайлович

Мать: Суконщикова Хиония Семеновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
Между 1839 и 1840 ст.

Жена: Суконщикова Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
По ИВ 129-143об. Исповедная ведомость. Вологда г.. Церковь: Власьевская. 1840 г. 1840 г. Ф. 1063 Оп. 9 Д. 10 искать брак в метриках!
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Суконщикова) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.

Сын: Суконщиков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.