Таргариен Визерис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Таргариен Визерис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Хелейна

Мать ребёнка: Хайтауэр Алисента

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Дейрон

Мать ребёнка: Хайтауэр Алисента

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Эймонд

Мать ребёнка: Хайтауэр Алисента

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Эйгон

Мать ребёнка: Хайтауэр Алисента

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайтауэр Алисента

Рождение ребёнка
Неизвестно

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