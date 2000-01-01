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Родионов Максим Филатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

С ?.10.1941 по ?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Родионов Филат Демидович

Мать: Родионова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красноперова Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Ксения Александровна

Смерть
С ?.10.1941 по ?.12.1941
Пропал без вести при ВОВ
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