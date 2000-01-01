Родионов Максим Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиС ?.10.1941 по ?.12.1941
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Родионов Филат Демидович
Мать: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красноперова Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С ?.10.1941 по ?.12.1941
Пропал без вести при ВОВ