Березневич Иулита Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1900
Дочь: Мельничук Марина Казимировна
Отец ребёнка: Березневич Каземир Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Березневич Каземир Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Березневич Каземир Матвеевич