Березневич Иулита Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березневич Иулита Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1900

Дочь: Мельничук Марина Казимировна

Отец ребёнка: Березневич Каземир Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Березневич Каземир Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Березневич Каземир Матвеевич

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