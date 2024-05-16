Сухова (Кечина) Пелагея (Поля) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1894
Отец: Кечин Фёдор Яковлевич
Мать: Кечина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Сухов Сергей
Рождение ребёнка
13.08.1926
Дочь: Сухова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Сухов Сергей
Смерть
Неизвестно