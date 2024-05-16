Сухова (Кечина) Пелагея (Поля) Федоровна 04.10.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухова (Кечина) Пелагея (Поля) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1894

Отец: Кечин Фёдор Яковлевич

Мать: Кечина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сухов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Сухов Сергей

Рождение ребёнка
13.08.1926

Дочь: Сухова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Сухов Сергей

Смерть
Неизвестно

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