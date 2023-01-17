Аграфена Карповна или Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1820 ст.
Муж: Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Лоскутов Максим Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Лоскутов Афанасий Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1829 ст.
Сын: Лоскутов Андрей Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Лоскутов Гавриил Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Лоскутов Никита Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.
Отец ребёнка: Никита Иванович
Смерть
Неизвестно