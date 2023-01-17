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Аграфена Карповна или Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1820 ст.

Муж: Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Лоскутов Максим Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Лоскутов Афанасий Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1829 ст.

Сын: Лоскутов Андрей Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Лоскутов Гавриил Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Лоскутов Никита Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.

Сын: Лоскутов Яков Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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