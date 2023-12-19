Paara Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1959
Дочь: Tatjana
Отец ребёнка: Paara Arkadi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Paara Viktor
Отец ребёнка: Paara Arkadi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Milvi
Отец ребёнка: Paara Arkadi
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Paara Arkadi
Смерть
Неизвестно