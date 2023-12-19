Paara Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paara Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1959

Дочь: Tatjana

Отец ребёнка: Paara Arkadi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Paara Viktor

Отец ребёнка: Paara Arkadi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Milvi

Отец ребёнка: Paara Arkadi

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Paara Arkadi

Смерть
Неизвестно
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