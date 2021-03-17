Ртищева (Васильева) Ольга
Место рождения
Дата рождения25.06.1959
Дата смерти17.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959
Отец: Васильев Юрий
Бракосочетание
?.06.1981
Муж: Ртищев Александр
Рождение ребёнка
28.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Александр
Рождение ребёнка
01.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Александр
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.2021