Ртищева (Васильева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищева (Васильева) Ольга

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

25.06.1959

Дата смерти

17.03.2021

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959

Отец: Васильев Юрий

Мать: Васильева (Куракина) Елизавета

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
?.06.1981

Муж: Ртищев Александр

Рождение ребёнка
28.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Александр

Рождение ребёнка
01.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Александр

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.2021

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