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Павел
Павел
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1812
Дата смерти
Около 1818
Пол
Мужской
Отец
Фёдор
Около 1776 г.р.
Мать
Марья Ермолаевна
Около 1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец:
Фёдор
Мать:
Марья Ермолаевна
Смерть
Около 1818
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