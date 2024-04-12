Бастрыкина Надежда Ромашина
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ромашин Иван Денисович
Мать: Ромашина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1871
Сын: Бастрыкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бастрыкин Никита Петрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
?.12.1876
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бастрыкин Константин Петрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно