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Бастрыкина Надежда Ромашина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ромашин Иван Денисович

Мать: Ромашина Ирина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1871

Сын: Бастрыкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бастрыкин Никита Петрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.12.1876

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бастрыкин Константин Петрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Петр Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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