(Биккулова) Бану (Паней)
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарипкулов Алюк
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алюков Бикмухамет
Отец ребёнка: Шарипкулов Алюк
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Алюковъ Фехретдинъ
Отец ребёнка: Шарипкулов Алюк
Смерть
Неизвестно