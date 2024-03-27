(Биккулова) Бану (Паней) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Биккулова) Бану (Паней)

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипкулов Алюк

Рождение ребёнка
1793

Сын: Алюков Бикмухамет

Отец ребёнка: Шарипкулов Алюк

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Алюковъ Фехретдинъ

Отец ребёнка: Шарипкулов Алюк

Смерть
Неизвестно

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